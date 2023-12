…ed è subito Dolci Terre

Tre giorni all’insegna del gusto. E’ quello che emerge leggendo il programma della 26esima edizione di “Dolci Terre di Novi”, che si svolgerà a Novi Ligure nel centro fieristico di viale dei Campionissimi, dall’8 al 10 dicembre, dove protagoniste saranno le produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche.

Il tema portante della kermesse di quest’anno sarà il cacao e il cioccolato declinati in tutte e loro forme; i vari espositori saranno ospitati nella la piazza centrale del centro fieristico. Tra questi saranno presenti tre prestigiosi marchi del territorio, leader nel settore: Pernigotti, Novi e Bodrato.

Tra le novità della rassegna ci sarà l’area eventi che ospiterà show cooking e altre iniziative proposte da volti noti del mondo culinario.

Si parte venerdì 8 dicembre alle 18 con Domenico Sorrentino, chef internazionale e manager della cucina che ha fondato il marchio di ristorazione Soulfud.

Si prosegue sabato 9 con tre appuntamenti. Al mattino alle 11, Laura Donadoni, giornalista e wine educator, di base in California, presenterà il suo libro “Intrepide. Storie di donne, vino e libertà”. Nel pomeriggio, alle 16 è in programma il workshop di autoproduzione cosmetica “Coccole al cacao” di Fabiana Mabelle.

Chiude la giornata alle 18 lo show cooking di Andrea Mainardi, chef bergamasco protagonista di programmi tv tra cui, “Ci pensa Mainardi”, “Detto Fatto”, “È sempre mezzogiorno”.

Nella giornata di chiusura, domenica 10 dicembre, alle 18 saranno protagonisti i piatti della tradizione di Fabrizio Rebollini, chef valborberino titolare del Ristorante Belvedere 1919 di Pessinate noto anche per le sue partecipazioni al programma “È sempre Mezzogiorno” in onda su Rai Uno.

Come di consueto ci sarà lo spazio dedicato alle eccellenze del mercato delle Dolci Terre con i prodotti tipici della zona, e non solo, realizzato in collaborazione con Slow Food condotta del Gavi e Ovada: formaggi e salumi, prodotti della terra, dolci, vini e distillati, pasta fresca. Ci saranno anche i prodotti dei Presidi Slow Food, quelli dei produttori segnalati da Slow Food, e le De.Co.

Torna anche il ristorante Dolci Terre a Tavola realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore Ciampini Boccardo, indirizzo di Enogastronomia, Ospitalità Alberghiera e Turismo. Nei locali adiacenti il centro fieristico i ragazzi offriranno una ristorazione curata, con piatti del territorio, servizio al tavolo e menù ricercati.

Il ristorante funzionerà a pranzo, dalle 12 e a cena, dalle 19. Tutti i giorni in rassegna si potranno degustare piatti sfiziosi e prodotti tipici accompagnati da un’ampia scelta di vini presenti nell’Enoteca di Dolci Terre, realizzata in collaborazione con EnoGavi, e le specialità di Dolci Terre: farinata, ravioli, fritti e tanto altro. La focaccia verrà sfornata calda a cura dell’Associazione Provinciale Panificatori e della Pro loco di Pasturana.

Completano la manifestazione degustazioni di vini e di birra artigianale, workshop specifici e laboratori per bambini. Da non perdere la presentazione delle nuove De.co. del territorio: “Tradizione da gustare. Le nuove De.Co. di Cabella Ligure nel Distretto del Novese, eccellenze da forno”, evento curato dal Distretto del Novese che si terrà domenica 10 dicembre alle 11.

I visitatori potranno scoprire e gustare i piatti del territorio anche al di fuori della rassegna grazie alla proposta di collaborazione a cui, al momento, hanno aderito sette locali del centro storico. Si tratta dei ristoranti Corona, Centoventi, Il Banco, I Viaggiatori, Dorian Gray Bistrot, D.O.C Dall’Oste Contemporaneo Bistrot e La Pinta che nei giorni della kermesse proporranno un menù speciale contenente ciascuno un piatto tipico della tradizione.

L’ultima novità riguarda l’intrattenimento. Tutti i giorni nel soppalco del centro fieristico sarà in funzione la ludoteca con i giochi dei nonni in legno a cura di Circowow & Pazzanimazione, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 e dalle 21 fino alla chiusura (alle 23) musica per tutti i gusti con il dj set di Francesco Pittaluga.

Inaugurazione: venerdì 8 dicembre alle 10. Ingresso gratuito, ampio parcheggio

Info e programma completo: www.comunenoviligure.al.it – www.dolciterredino