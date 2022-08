Gavi punta sul turismo con il Distretto del Novese e la Fondazione Slala.

Gavi punta sempre più sul turismo. Sabato 27 agosto, alle 18, sarà inaugurato il percorso di segnaletica turistica interattiva costituito da 9 cartelli collegato alla App Visit Distretto del Novese. Scaricata la App sul cellulare, inquadrando i qr-code sulla segnaletica si potranno leggere le informazioni storiche e le curiosità sulle principali attrazioni turistiche del paese ma anche ascoltarle, 24 ore su 24,7 giorni su 7, disponibile in italiano e inglese, un supporto omogeneo per i 34 comuni del Distretto del Novese. Un’iniziativa già avviata a Voltaggio e Arquata Scrivia e che sabato arriverà anche a Gavi, già Bandiera Arancione del Touring club. “Questa è un’occasione importante per il nostro Comune – spiega il sindaco Carlo Massa – poiché avvia quel percorso di informazione digitale che si rende di giorno in giorno necessario per rimanere al passo con i tempi. L’opportunità di cogliere informazioni attraverso questo sistema, permette di sopperire alla mancanza fisica di un info point, che vorremmo realizzare a breve e che si andrà ad integrare con quanto già anticipato, grazie ai cartelli parlanti nel progetto pensato e realizzato dal Distretto del Novese”. “Con questa segnaletica turistica – afferma l’assessore alla Cultura Francesca Regoli – che impiega medesima grafica e stesso criterio di utilizzo, vengono rafforzati ulteriormente i legami tra i Comuni vicini, in primis quelli che hanno già aderito al progetto, con il fine ultimo di valorizzare un territorio nel suo insieme, visto e scoperto con un criterio di lettura che unisce e identifica”.

Sabato si partirà alle 18 davanti alla chiesa di San Giacomo, a seguire una breve passeggiata verso l’oratorio dei Bianchi, aperto per l’occasione, come l’oratorio dei Rossi, dove si giungerà dopo una sosta al Portino. Al termine, brindisi con il Gavi docg nell’atrio del Comune. Inoltre, il Consiglio comunale ha approvato l’adesione di Gavi alla Fondazione Slala – Sistema logistico integrato del Nord Ovest d’Italia, creata per far crescere la logistica sul territorio provinciale ma orientata anche per valorizzare il turismo. In precedenza Gavi ha firmato un accordo con Tortona e Novi, che ha avuto come primo risultato una trasferta a Zurigo, in Svizzera, per far conoscere i prodotti del territorio, e ha deciso di fare squadra anche con altri centri zona che hanno deciso di unirsi in nome del turismo: Casale Monferrato, Acqui Terme, Ovada e Valenza. Con questi enti sarà firmata una convenzione per creare progetti che leghino tutti i territori. “Slala – ricorda l’assessore Regoli – ha organizzato viaggi in treno per i turisti a Tortona ed è in programma l’allestimento di portali internet turistici. Per Gavi sarà importante potersi appoggiare, per quanto riguarda la promozione, a enti più strutturati ma ognuno ci metterà del proprio in base alle proprie forze e a quanto offre il territorio”.