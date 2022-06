“GioCabella”: iniziano i laboratori artistici dedicati a bimbi e ragazzi.

Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Giochiamo all’aria aperta”, Cabella Ligure sta ultimando il suo progetto. Oltre alla scacchiera gigante che sarà intallata nei giardini pubblici in piazza della Vittoria, è stato ideato “GioCabella” , il percorso a tappe pensato per far conoscere e valorizzare il centro storico di Cabella. Il percorso si snoderà per i carruggi e le piazzette del paese.

Per completare le installazioni previste dal gioco stanno per iniziare i laboratori artistici gratuiti divisi per fasce d’età, nei quali bambini e bambine, ragazze e ragazzi realizzeranno i disegni che illustreranno il tema attribuito ad ogni tappa del percorso del gioco che sarà installato nel centro storico.

Il compito di organizzare i laboratori è stato affidato dall’Associazione “Roba da Streije” che gestisce la Biblioteca Civica e alla pittrice ed illustratrice di libri per l’infanzia Irene Tamagnone, che insegnerà ai giovani partecipanti le tecniche pittoriche più adatte ad esprimere la loro creatività nel realizzare i quindici temi che identificano ogni tappa del gioco.

Sono quattro gli appuntamenti dedicati ad ogni laboratorio: 16 -17 e 23 -24 giugno, dalle 16.30 alle 18.30.

I corsi si terranno nella Biblioteca di Cabella, in via Martiri della Libertà 8. Sono stati scelti due giovedì e venerdì , quando le scuole sono già chiuse, proprio per incentivare la partecipazione degli studenti. Un modo divertente per trascorrere qualche ora in compagnia di amiche e amici ma, anche un’occasione per conoscere nuovi coetanei. I corsi sono aperti a tutti,naturalmente anche ai bimbi e ai ragazzi che trascorrono un periodo di vacanza nelle nostre Valli.

Ognuno potrà scegliere se frequentare tutti o anche solo uno o qualcuno dei laboratori previsti.

Per meglio organizzare le diverse giornate è gradita la prenotazione al n. 347.5152174.