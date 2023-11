Il Festival Internazionale A.F. Lavagnino edizione 2023 chiude domani, 18 novembre, a Gavi con la serata dal titolo “Cinema e dintorni”. Alle 21, nel Teatro civico, sarà ospite il cantautore Giorgio Conte, intervistato dal critico cinematografico Roberto Lasagna. L’artista riceverà il Premio “Lavagnino cinema/canzone d’ autore” 2023 e si esibirà in alcuni brani accompagnato dai Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria. Giorgio Conte, come il fratello Paolo, è un appassionato di jazz. E’ compositore e autore per Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Francesco Baccini, Mirelle Mathieu e altri. Ha pubblicato finora 12 album e nel 2022 gli viene assegnato al Teatro Ariston di Sanremo il premio Tenco alla carriera come artista “felinamente sornione”. Ha inoltre condotto “Quelli che la radio” su Rai Radio 2 ed è anche scrittore. L’ultima serata del “Lavagnino”, diretto da Luciano Girardengo, vedrà inoltre la premiazione del 13° concorso Internazionale di composizione di musica per film che vanta parecchi iscritti da tutto il mondo. Nella giuria, Paola Vanoni (Music producer RTI spa del Gruppo Mediaset) e il noto compositore di colonne sonore Franco Piersanti. La serata sarà presentata da Luciano Tirelli. L’ingresso è a offerta per un service a favore del Piccolo Cottolengo di Tortona a cura del Rotary club Gavi-Libarna. Per info: 338/5306831, info@ lavagninofestival.it