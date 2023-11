“L’arte della commedia” di Edoardo De Filippo apre, domani sera, sabato 18 novembre, la stagione di prosa del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure.

La geniale opera di Eduardo fa parte della raccolta dei giorni dispari. Le commedie dell’autore scritte dal dopoguerra in poi affrontano le difficili e problematiche questioni del vivere quotidiano, delle relazioni private e pubbliche tra gli esseri umani. Incredibile è la forza e l’attualità del testo, che porta in maniera implacabilmente diretta a confrontarsi con la mortificazione e la censura della cultura attraverso un’ambigua e allo stesso tempo tragica e farsesca commedia in due atti e un prologo.

Sul palco in ordine di locandina: Fausto Russo Alesi, David Meden, Sem Bonventre, Alex Cendron, Paolo Zuccari, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa, Demian Troiano Hackman, Davide Falboscene Marco Rossi

“L’opera, – spiega il regista Fausto Russo Alesi – parla del rapporto contradditorio tra lo Stato e il Teatro, del ruolo dell’arte e degli artisti nella società, ma le domande, i dubbi, le responsabilità e le debolezze che Eduardo De Filippo mette in campo ci riguardano tutti e quel “Teatro” si fa risuonatore del nostro rapporto con il potere e con il bisogno di essere ascoltati e soprattutto riconosciuti.”

La stagione teatrale è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Inizio spettacolo ore 21 – Per info: [email protected]

ph: Anna Camerlingo