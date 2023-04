Quattro nuovi alberi piantati nel centro sportivo di via Bosio. In occasione della Giornata mondiale della terra 2023 i giovani della Croce Rossa di Gavi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il circolo parrocchiale di Gavi e l’oratorio di Bosio, hanno organizzato un pomeriggio didattico aperto a tutti i bambini.

“Il pomeriggio – spiegano dalla Cri – è stato dedicato a tematiche sull’importanza del rispetto dell’ambiente, azione resa concreta con la piantumazione di 4 aceri dietro la sede della croce rossa. Abbiamo scelto di piantare gli aceri proprio per le loro capacità di assorbire grandi quantità di anidride carbonica e agire, nel nostro piccolo, contro il cambiamento climatico“. A ogni bambino sono stati consegnati un attestato di partecipazione e una matita di legno contenente un seme da piantare.

La Cri ringrazia il sindaco Carlo Massa, il capogruppo Gianluca Griffò e l’assessore Carla poggi per l’entusiasta partecipazione all’evento e per aver concesso gli spazi dove svolgere questa iniziativa e tutti i bambini che hanno partecipato.