Guzio, al secolo Giulio Priano, gaviese classe 1988, è farmacista di professione e disegnatore per passione. Dopo aver conseguito la laurea in Farmacia ha frequentato la Scuola Online di Fumetto dell’associazione COMICOUT di Laura Scarpa e ha partecipato per due anni consecutivi a Tip-Type, fiera dell’autoproduzione editoriale artistica di Solaro (Milano). Da anni lotta per tenere insieme questa sua doppia identità e, tra una supposta e un’aspirina, inventa il tempo per coltivare la sua passione per la grafica: disegna locandine per serate musicali ed eventi, loghi per associazioni culturali, progetta storie a fumetti e pubblica vignette sul suo blog https://ingloriousguzio.tumblr.com/.

La mostra “Guzio, nessuno e centomila” vuole raccontare il suo percorso artistico attraverso le collaborazioni e i progetti con i quali è “sempre a mezzo” e che gli permettono di usare il disegno per raccontare, osservare e comunicare andando oltre le semplici parole. Questa mostra non sarà solo espositiva, ma verrà arricchita da eventi a sorpresa ai quali parteciperanno gli amici e i compagni di avventura che hanno contribuito a plasmare il mondo artistico di Guzio. La mostra inaugura il 2 luglio e rimane visitabile fino al 31 luglio a Spazio arte, a Gavi, da venerdì a domenica dalle 16.30 alle 19. Seguite le sue pagine social per rimanere aggiornati: https://www.facebook.com/ingloriousguzio https://www.instagram.com/ingloriousguzio1/