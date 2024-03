E’ stato anche grazie al cane Nike che i carabinieri sono riusciti d arrestare le 4 persone a Pontecurone accusate di far parte di un gruppo criminale che gestiva lo spaccio di droga tra il Tortonese e Pavia. L’Arma ha infatti stretto una collaborazione con l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Oleggio (Novara), che si è dimostrata un prezioso alleato delle Squadre Operative di Supporto dei Carabinieri (S.O.S.). La collaborazione, spiegano dall’Arma, nasce da un accordo, sancito dalla legge, volto a garantire l’efficacia delle operazioni di contrasto alla criminalità, notevolmente potenziata da queste cooperazioni. L’utilizzo delle unità cinofile rappresenta infatti un importante strumento investigativo che si rivela spesso fondamentale per individuare tracce e reperti utili alle indagini. La straordinaria sensibilità olfattiva dei cani, addestrati a individuare sostanze stupefacenti, armi, tracce di esplosivi e persino individui sospetti, contribuisce in maniera determinante al lavoro delle forze dell’ordine. Le Squadre Operative di Supporto dei Carabinieri, nel caso di Pontecurone, hanno potuto contare sull’Unità Cinofila della Polizia Locale di Oleggio e del cane Nike, con un impatto significativo in termini di ulteriore sicurezza ed efficacia.