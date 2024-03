Milano-Sanremo: vino, storia e sport, al Museo dei Campionissimi.

Quest’anno la Milano-Sanremo parte da Pavia. Lo start è previsto alle 10 di sabato 16 marzo. Dopo circa 45 chilometri, a Casteggio la corsa riprende il percorso classico che, per oltre 110 anni ha collegato Milano a Sanremo, attraversando i luoghi della provincia di Alessandria, famosa al ciclismo interazionale per aver dato i natali a grandi campioni delle due ruote. Costante Giradengo e Fausto Coppi. Secondo il crono programma alle 11.39 i ciclisti entreranno nell’alessandrino toccando Pontecurone; Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Capriata, Silvano d’Orba, Ovada.

Come di consueto Novi Ligure organizza eventi paralleli al passaggio della corsa in città, momento che quest’anno è dedicato a Costante Girardengo.

Nell’attesa della Classicissima di Primavera, il Museo dei Campionissimi ospiterà la presentazione di due nuovi vini prodotti dall’azienda vitivinicola La Zerba di Tassarolo, uno dedicato a Costante Girardengo e l’altro a Sante Pollastri. Le etichette delle bottiglie sono state realizzate ispirandosi alle storiche copertine de La Domenica del Corriere e riportano nomi particolarmente evocativi: “Costante Il Campione” è un vino vinificato in legno con sei mesi in più di affinamento in bottiglia, “Sante Il Bandito” è vinificato in acciaio ed è un vino dalla beva più veloce. Entrambi risalgono all’annata 2022.

L’evento, al quale parteciperà anche la famiglia Girardengo, inizierà alle 10,30 e sarà l’occasione per tutti gli appassionati di rivivere il mito dell’Omino di Novi attraverso immagini inedite e racconti sulle sue imprese sportive. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione del giornalista Luciano Asborno e della Società Storica del Novese che metterà a disposizione il proprio materiale storico.

Il passaggio della corsa in città è previsto tra le 12 e le 12,35 circa. I corridori, provenienti da Pozzolo Formigaro, entreranno in città da via Mazzini, percorreranno piazza della Repubblica, per poi svoltare in via Pietro Isola e proseguire lungo viale dei Campionissimi, via Ovada e strada del Turchino. Le strade cittadine interessate dal percorso saranno chiuse al traffico circa un’ora prima del passaggio e sino al termine della gara.

Per info: mail: [email protected] – tel. 0143772266