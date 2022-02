I sette comuni centrozona della provincia firmano l’accordo per realizzare un grande evento

Un accordo programmatico è stato firmato giovedì 24 febbraio dai rappresentanti dei Comuni di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza insieme ad Alexala, Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria e a Fondazione Slala – Sistema Logistico del Nord – Ovest Italia. L’obiettivo è costruire una rete virtuosa di promozione turistica, culturale ed enogastronomica congiunta, da realizzarsi attraverso una serie di iniziative e, in particolare, con un unico grande evento articolato in sette date – nel periodo maggio-settembre 2022 – che coinvolga tutti i Comuni firmatari dell’accordo e, di conseguenza, anche l’intero territorio.

Si tratta di un accordo storico, in quanto per la prima volta tutti i principali centri della provincia, la Fondazione Slala ed Alexala lavorano fianco a fianco per realizzare un’iniziativa che punta a promuovere un territorio dalla grande potenzialità attraverso la costruzione di una solida rete intraterritoriale.

La firma di questo accordo è mirata alla diffusione della cultura dei territori attraverso il racconto declinato nelle arti, nei mestieri, nei luoghi della modernità, nei palazzi storici, nella promozione dei prodotti enogastronomici, e in ogni forma che sappia parlare della originalità culturale di cui ogni territorio è espressione storicamente riconosciuta.

A curare e coordinare la realizzazione degli eventi sarà Alexala, che si avvarrà di un format già collaudato da anni, Aperto per Cultura.

Gli eventi che si terranno nei sette comuni aderenti all’iniziativa spazieranno dalle performance teatrali, artistiche e musicali, passando per i “buffet d’autore” (momenti di promozione dei prodotti enogastronomici tipici di ogni luogo). Il modello che verrà adottato per la creazione di questo grande evento collettivo prevede, inoltre, l’utilizzo delle nuove tecnologie (app, social, website) a supporto degli appuntamenti e del pubblico coinvolto.