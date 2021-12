Nel dossier annuale di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta sui rifiuti, su 121 Comuni “rifiuti free” in Piemonte, 44 sono alessandrini. Nel 2020 i Comuni che hanno superato il 65% di differenziata e con una produzione di rifiuto secco residuo inferiore ai 75 kg annui per abitante. Circa la metà sono tra Ovadese, Val Lemme e Acquese. Il migliore a livello regionale in questa categoria è Cassinelle: 850 abitanti, nel 2020 30,1 chilogrammi per abitante di residuo secco e una differenziata arrivata al 91,31%. Cassinelle ha superato Cavaglietto, Comune novarese con 389 abitanti, 91,06 % di differenziata e 34,9 chili di rifiuto secco. Nei primi venti Comuni a livello regionale si trovano anche Pecetto di Valenza, Carrosio (settimo con l’88,7% di differenziata), Molare (undicesimo con 89,57%), Rivarone, Bosio (sedicesimo con l’86,74%), Mornese (diciassettesimo con l’86,7%), Voltaggio (diciottesimo con l’85,8%), oltre a Prasco, Ricaldone, Orsara Bormida e Morsarco.

Cassinelle è il migliore anche nella classifica provinciale come “riciclone”. Nel dossier annuale di Legambiente, i “ricicloni” sono i paesi che hanno superato il 65% di differenziata: il Comune dell’Ovadese è stato premiato anche per il balzo compiuto tra il 2019 e il 2020, passando dal 32% di differenziata a oltre il 91%. Il rifiuto secco due anni fa era addirittura 350 chili a persona e l’anno dopo è sceso di ben 350 chilogrammi ad abitante. Alle spalle di Cassinelle ci sono Prasco, Molare, Ricaldone, Carrosio. Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, spiega: “Il Piemonte non raggiunge l’obiettivo di legge del 65%, fermandosi al 64,5%. Le Province superano il 65%, tranne Alessandria e Torino, ferme al 61% e al 59,3%. In particolare, sono i due capoluoghi (Alessandria col 45,5% e Torino col il 50,7%) a rallentare la corsa verso una gestione sostenibile del ciclo rifiuto. In questa situazione è poco utile pensare a un nuovo impianto di incenerimento”. Un messaggio chiaro a chi sponsorizza l’inceneritore a Novi Ligure.