Si chiude con il concerto “Robert Schumann – Altre Voci” l’edizione 2022 del festival Settimane musicali internazionali. Domani, 23 dicembre, alle 21, nel Teatro civico di Gavi, salirà sul palco Gianluca Faragli, direttore artistico della manifestazione, che si esibirà al pianoforte con la danzatrice Giulia Ferrando e le allieve del Centro Danza Borello di Novi Ligure: Giulia Tuscano, Margherita Pistone, Kristina Hristova, Vittoria Suppa, Camilla Marchesotti, Miriam Preka e Ludovica Botta. Faragli suonerà musiche di Robert Schumann e Stefano Gervasoni con il supporto di Francesco Parolo, ingegnere del suono. “Siamo giunti all’ultimo concerto del Festival organizzato dall’Associazione Musica e Cultura Pentagramma per l’anno 2022 – dice Faragli -. Il Festival, giunto all’ottava edizione, quest’anno ha indossato una veste completamente nuova e sicuramente più ricca che mi auguro abbia appassionato il pubblico. Rispetto agli anni passati è stato sicuramente più laborioso sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista del coinvolgimento di altri enti e associazioni italiane e straniere. A partire dal 21 maggio sono stati organizzati sedici concerti, di cui uno indirizzato esclusivamente agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Arquata Scrivia e dell’Istituto Comprensivo 2 di Novi Ligure,

un Concorso Pianistico Internazionale, Oltregiogo Piano Competition, che ha visto la partecipazione di oltre 60 concorrenti italiani e stranieri selezionati da una prestigiosa giuria”. “I principi fondamentali – aggiunge – sono stati sicuramente la diffusione della musica classica dal repertorio di musica antica a quello contemporaneo attraverso la valorizzazione di giovani artisti, garantendo il ricambio generazionale e la parità di genere, la varietà delle proposte musicali attraverso concerti in diverse formazioni, recital solistici, orchestra, formazioni da camera con il coinvolgimento, in quest’ultimo concerto del 23 dicembre, a fianco al pianoforte, delle ballerine del Centro Danza Borello di Novi Ligure e di un ingegnere del suono. Contestualmente, proprio per il fatto che si tratta di un Festival itinerante, c’è stata un’attenta valorizzazione del territorio ed è stata portata avanti la raccolta fondi destinata alla sezione di Novi Ligure della LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori”. Faragli ringrazia l’Associazione Oltregiogo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Ministero della Cultura e tutte le attività che sostengono l’iniziativa da sempre, il pubblico, i dirigenti scolastici Silvia Borsano (Novi Ligure) e Andrea Botto (Arquata Scrivia), Roberta Borello e Chiara Borghini del Centro Danza Borello, il Rotary Club Gavi Libarna, l’ingegner Castellani, Presidente della Sezione di Novi Ligure della LILT e, primi fra tutti, i Sindaci, le Amministrazioni Comunali, i Presidenti di alcune SAOMS e la Prefettura di Alessandria. In ultimo un ringraziamento e un plauso agli artisti e alla stampa locale.