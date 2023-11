Il Comune di Fraconalto diventerà proprietario e potrà recuperare il maglietto di Molini. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata votata la delibera che autorizza il sindaco, Francesco Di Vanni, a sottoscrivere l’acquisto dell’immobile situato nella frazione, abbandonato da tempo e dove fino agli anni Novanta era attivo un maglio per la lavorazione del ferro. L’intera operazione sarà possibile grazie ai fondi arrivati dal Terzo valico. Servono infatti 1,2 milioni per acquisire e sistemare l’immobile, che diventerà un edificio polifunzionale. I locali dove lavoravano i fabbri sarà risistemato a scopo didattico e ospiterà gli alunni delle scuole per far conoscere questa antica attività legata all’acqua del Lemme. Gli altri locali saranno utilizzati per la sede della pro loco e per lo spogliatoio per il campo da calcio. Sarà anche allestito un giardino esterno.