Il nuovo album degli YoYo Mundi sotto le stelle di Arquata Scrivia

Mancavano da un quarto di secolo da Arquata Scrivia, venerdì 25 giugno alle 21.30 ritornano per inaugurare la stagione estiva alla Nuova Arena Teatro della Juta e lo fanno presentando il loro nuovo album, “La rivoluzione del battito di ciglia”, il diciannovesimo disco del gruppo in trentuno anni di carriera.

È un album che segna una svolta nella discografia della band acquese, che anche questa volta ha cercato di stupire il proprio pubblico. Il titolo è il manifesto della loro poetica e del loro impegno sociale, un titolo che esprime due concetti complementari: la rivoluzione, piena di forza e di energia declinata ed il battito di ciglia, atto delicato e spontaneo. Una desiderata rivoluzione gentile intenta a cambiare il mondo nel segno del rispetto e della tutela dell’ambiente, del pianeta, delle differenti culture e dei diritti delle persone e di tutte le specie viventi.

La serata sarà supportata dalla collaborazione della Pro Loco di Arquata Scrivia che si occuperà della distribuzione di cibo e bevande.

Il concerto si terrà all’esterno ma in caso di mal tempo verrà spostato nella sala interna del teatro della Juta, in conformità alle norme anti Covid-19 previste dalla legge, essendo i posti limitati verrà data la priorità alle prime cinquanta prenotazioni. Per Info: 345-0604219 – email: [email protected]

Lo spettacolo fa parte del progetto “Ri-generazioni Artistiche” organizzato dall’associazione culturale Commedia Community e dal collettivo Officine Gorilla e selezionato dal bando “Corto Circuito 2020” di Piemonte dal Vivo con il contributo di Fondazione CRT e Regione Piemonte. In collaborazione con la Pro Loco arquatese e i comuni di Arquata Scrivia e Gavi.