Grazie ad altri 8 Comuni Gavi potrà costruire il nuovo ponte sul Lemme previsto al posto del guado che collega la provinciale per Voltaggio con quella per Bosio e Parodi Ligure. Ieri, 26 gennaio, ad Alessandria, si è tenuta la riunione tra i sindaci dei Comuni che hanno partecipato al Progetto condiviso finanziato con 49 milioni di fondi statali legati al Terzo valico. L’argomento dell’incontro era la ripartizione degli ulteriori 15 milioni stanziati nella Legge Finanziaria per coprire in parte gli aumenti del costo delle opere pubbliche, che bloccano numerosi progetti, tra cui proprio il nuovo ponte di Gavi. Il costo indicato nel progetto, 2,2 milioni di euro, è infatti arrivato a sfiorare i 4 milioni. Ieri il sindaco, Carlo Massa, è riuscito a convincere quasi tutti i colleghi dell’importanza di quest’opera per la viabilità provinciale: il guado deve infatti essere chiuso in occasione di ogni piene, anche solo annunciata, ed è pericoloso anche per i pedoni, essendo privo di barriere. Alla fine, hanno rinunciato a parte della loro quota i Comuni di Alessandria (200 mila euro), Arquata (40 mila euro), Carrosio (30 mila euro), Fraconalto (45 mila euro), Novi Ligure (50 mila euro), Pozzolo Formigaro (45 mila euro), Serravalle Scrivia (40 mila euro). Nessun aiuto da Vignole Borbera e Voltaggio, che in sostanza hanno ricordato che i Comuni avevano già concesso parte delle quote dei 49 milioni ad Alessandria per il nuovo ponte sulla Bormida. A questo punto, probabilmente con un’integrazione economica non troppo elevata, il ponte potrà essere costruito dal Comune.