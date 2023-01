“Non sarà che le prossime Olimpiadi invernali si faranno sull’Appennino?”. Se lo chiede ironicamente un cittadino di Fraconalto che pochi giorni fa stava percorrendo la strada provinciale della 163 Castagnola, tra Val Lemme e Valle Scrivia, per raggiungere il casello autostradale di Ronco Scrivia. Durante il tragitto in auto si è trovato sull’asfalto una vera e propria pista da pattinaggio su ghiaccio, creata involontariamente da un mezzo in dotazione alle imprese che stanno costruendo il Terzo valico dei Giovi. “Quel camion – racconta il cittadino – stava pulendo la strada dalla polvere e dal fango lasciato dai camion del cantiere di Castagnola. Un’azione positiva, senz’altro, ma non quando le temperature sono sotto zero”. L’autobotte si è poi fermata per fare inversione e pulire l’altra corsia, “che oltretutto era pulita”, dice ancora chi ha segnalato la vicenda. “Ci vorrebbe un po’ più di criterio da parte di chi organizza questi interventi – conclude – per evitare possibili incidenti e pericoli. Basterebbe guardare il termometro: quel giorno indicava -4”.