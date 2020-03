Il sindaco Cabella in visita al San Giacomo: “Tutto funziona regolarmente”

Il sindaco, Gian Paolo Cabella ha visitato questa mattina l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure, per verificare la situazione del presidio sanitario novese e ha espresso apprezzamento per l’attività di tutti gli operatori sanitari, chiamati a un impegno davvero straordinario in questo periodo.

Il sindaco, informato dalla Direzione sanitaria, ha riferito che attualmente tutti i reparti funzionano regolarmente e sono adottate particolari cautele per quello di medicina in modo da salvaguardare sia i pazienti ricoverati che il personale sanitario.

In attesa di ulteriori informazioni da parte del coordinatore generale dell’Unità di Crisi, Mario Raviolo, rispetto all’evolversi del contagio, Cabella invita i cittadini a osservare le indicazioni già impartite dal Ministero della Sanità e, nel caso avessero dubbi di aver contratto il virus, di contattare il medico di base o il numero verde sanitario della Regione Piemonte 800.19.20.20, attivo 24 ore su 24.