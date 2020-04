La Bio-Fiera di Primavera a Sisola in Val Borbera “salta”, ma sosteniamo gli espositori.

La Fiera di Primavera dei prodotti locali naturali (biologici, biodinamici, sinergici…), giunta alla 16 esima edizione, si tiene ogni anno l’ultima domenica di aprile a Sisola di Rocchetta Ligure, in Alta Val Borbera, nel Territorio delle 4 Province (Al, Ge, Pc, Pv), organizzata da Valborbera NaturalMente!, in collaborazione con l’Associazione Musa e col patrocinio di Comuni, Pro Loco e Aree Protette Appennino Piemontese.

Anche quest’anno la Fiera, nonostante l’emergenza del coronavirus, mantiene i suoi obiettivi: valorizzare l’agricoltura contadina senza veleni e il recupero del territorio; un “patto” fra produttori e consumatori per l’origine e la tracciabilità dei prodotti per salvaguardare l’ambiente, garantire cibo sano e tutelare la salute delle persone e del nostro pianeta. Obiettivi, oggi, alla luce dei cambiamenti climatici e della nuova emergenza, ancora più attuali e pressanti.

Ci si può mettere in contatto on-line o al telefono con molti espositori per ricevere a casa o in punti concordati, a partire dal 27 aprile, cibi, bevande, piantine per l’orto, semi, altri prodotti locali naturali e libri.

Ricordiamo che, nell’ambito della fiera, saranno rinviate anche la Caccia al Tesoro della Biodiversità, la Passeggiata con l’Anpi lungo i Sentieri della Natura e della Libertà e l’iniziativa “I Piatti della Libertà”, liberi dai veleni dell’agroindustria, con l’Associazione Albergatori e molti esercizi enogastronomici aderenti. L’augurio è che possiamo ritrovarci in autunno!

(I.P.) Intanto, ci fa piacere segnalare le aziende che ci accompagnano da così tanti anni e che potranno essere contattate:

Agribio Piemonte (Associazione produttori e consumatori biologici e biodinamici); Agricola Valle Sisola, Rocchetta Ligure; Antico Mercato Bio di Volpedo con l’Associazione “le Strade del Sale” (riferimenti: Azienda agricola Ester Lenti e Campo Bio – Terre del Barè); Az. Agricola Cà Nova, Rocchetta Ligure; Az. Agricola Roberto Ferrari, Roccaforte Ligure; Az. Agricola Enrico Lovotti, Albera Ligure; Cascina Nerchi Dernice; Az. Agricola Valerio Pagano, Mongiardino Ligure; Azienda Agricola Vallombrosa di Sant’Olcese; Apicoltura Marina Consiglieri di Genova; Apicoltura La Mellina, Grondona; Cascina Barbàn, Albera Ligure; Cascina Castello, Serra Riccò; Cascina degli Ulivi, Novi Ligure; Cooperativa Monte Capenardo, Genova; Cooperativa sociale Fair; Cuore di Pane a Cabella Ligure; Helan Cosmesi Naturale, Casella; La Braide, Roccaforte Ligure; La cucina di Giuditta a Genova-Foce; La Morella a Carezzano Superiore; La Stalla dei Ciuchi, Cantalupo Ligure; L’Eco del Bosco, Cantalupo Ligure; L’orto di Agostino Cermelli, Castellazzo Bormida; Molino Molinari e prodotti agroalimentari, Cantalupo di Alessandria; Montagna Viva a Mongiardino Ligure; NaturaSì di Genova e Novi Ligure; Nebraie a Rocchetta Ligure; Sassobraglia, Rocchetta Ligure; Sementi Cogo, Rocchetta Ligure; Suolarte, Dernice; Terra!, Genova; Pentagora Edizioni; Terra Nuova Edizioni; Una Garlanda, fratelli Stocchi, risicoltori a Rovasenda (Vc); Un Punto Macrobiotico di Genova-Nervi; Valle Nostra, Mongiardino Ligure; Valli Unite, Costa Vescovato.

Per info: 339.7320065