La Croce Rossa di Gavi in cammino a sostegno delle donne.

Una camminata pacifica contro la violenza di genere. Domenica 10 marzo la Croce Rossa di Gavi organizza #Walking4Her, passeggiata alla quale prenderà parte me.dea centro antiviolenza, l’associazione alessandrina che da 15 anni è impegnata nella rimozione di ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e stalking contro le donne, all’interno e fuori dalla famiglia. L’appuntamento sarà alle 14 in piazza Dante Alighieri. Da lì, percorrendo via Bertelli, si arriverà in località Piona per raggiungere l’azienda agricola Marenco, sui cui prati si potrà fare merenda ascoltando un talk di Mara Mayer, volontaria e responsabile eventi di me.dea. La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti. La camminata durerà circa un’ora e mezza e seguirà un percorso senza particolari difficoltà. Si consiglia di portare una borraccia piena d’acqua e di indossare scarpe comode. Chi fosse impossibilitato a compiere la passeggiata, ma avesse piacere di partecipare al talk, potrà raggiungere Cascina Marenco anche in auto. Per ulteriori informazioni, seguire il profilo Instagram: https://www.instagram.com/cri_gavi/ e inviare un messaggio diretto.