La Tradizionale festa delle anime dei vivi e dei morti quest’anno torna a Lerma all’agriturismo La Cirimilla. Il 31 ottobre, dalle 20, l’evento No Halloween propone una cena a base di piatti tipici locali, come ceci e costine e crauti e salamini e uno spettacolo all’insegna dei canti e della musica popolari. Gianni Repetto, organizzatore della serata insieme al gruppo “Dentro i territori (noi ci siamo tutto l’anno)”, spiega: “Fino a notte fonda si esibiranno alcuni gruppi di canto popolare del nostro territorio e della Liguria. In particolare il gruppo “Cantò ‘ntra curte” di Capriata, i “Passalacqua” di Oltreorba, i “Cioppa u tram balurda” di Mornese, i “Rock in dialect” di Lerma e i “Röa da muìn” di Campomorone. Canteranno nei loro dialetti originari canzoni autoprodotte o del repertorio popolare tradizionale, come “Marcellina”, “Scarpettine colorate”, “La pastorella”, ecc”. Sarà anche l’occasione per ascoltare poesie e racconti. Prenotazioni: 388-6479487 – 0143-46417.