Il Festival Lavagnino al Marenco con il concerto ”La voce nel cinema”.

Il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure ospita, venerdì 3 novembre alle 21, la quarta tappa del Festival internazionale A.F. Lavagnino “Musica e Cinema”.

Titolo della serata è “La voce nel cinema“, un viaggio in musica ricco di emozioni, raccontato attraverso le più belle colonne sonore cinematografiche di Angelo Francesco Lavagnino, di Armando Trovajoli e di Ennio Morricone eseguite dai Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Nel corso dell’evento sarà consegnato alla celebre soprano italo-svedese Susanna Rigacci, il “Lavagnino Soundtrack Voice Award” 2023. Susanna Rigacci, ha cantato nei maggiori teatri di tutto il mondo, famosa per essere stata la voce solista del Maestro Ennio Morricone del quale eseguirà alcuni brani.

Presenta la serata il direttore artistico del Marenco, Giulio Graglia.

All’interno, offerta a cura del Rotary club Gavi Libarna a favore del Piccolo Cottolengo di Tortona.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, co-prodotto dalla Fondazione Marenco e con il sostegno di numerosi sponsor, bancari e privati.

L’ ingresso è di 5 euro (ridotto under 18 e over 65, 3 euro). Orario Biglietteria Teatro Marenco: martedì e venerdì dalle 17 alle 19 e a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo. Per l’acquisto dei biglietti potranno essere utilizzati: 18app e Carta del docente. Vendita online: www.vivaticket.it. Per info: [email protected] – 3477360627 (negli orari di apertura della biglietteria)