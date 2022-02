C’è da salvare un marchio storico di Gavi e si sono già fatte avanti una decina di aziende dolciarie. La tradizione degli Amaretti Traverso risale alla fine del Settecento e oggi è una svolta: l’azienda è stata messa in vendita a malincuore da Andrea e Alessandra Traverso, eredi degli ultimi titolari, il padre Gino, scomparso nel 2017, e la moglie Annita, morta di recente. I dipendenti del bar sono stati licenziati mentre quelli della pasticceria, al momento, sono stati messi in ferie. Andrea e Alessandra hanno sempre dato una grossa mano ai loro genitori per portare avanti la tradizione di famiglia ma hanno scelto altre strade dal punto di vista lavorativo, così si apre una fase nuova con l’obiettivo di riaprire al più presto quanto meno la pasticceria e quindi far ripartire la produzione dei famosi amaretti e degli altri apprezzati prodotti. Compito affidato a un commercialista di Novi Ligure, che sta portando avanti le trattative con le aziende interessate al marchio Amaretti Traverso.