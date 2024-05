Sulla facciata del Municipio sventola il vessillo della Croce Rossa.

Oggi è l’8 maggio, la Giornata Mondiale dedicata alla Croce Rossa. Novi Ligure omaggia questa data, che ricorda della nascita di Henri Dunant padre fondatore della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che alla fine del XIX secolo fondò questo Movimento umanitario che fin dalla sua fondazione è stato in prima linea in qualunque emergenza.

In Italia la Croce Rossa festeggia il 160° compleanno e, per ricordare alla cittadinanza l’importanza di questa istituzione, le sezioni locali insieme all’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, hanno proposto ai Comuni di esporre la bandiera della Croce Rossa. All’iniziativa ha aderito anche Novi Ligure. La bandiera che sventolerà fino al prossimo 12 maggio sulla facciata dal Palazzo Municipale di via Giacometti è stata consegnata ieri mattina al sindaco, Rocchino Muliere, da una volontaria e dal Presidente della sezione novese della Croce Rossa, Davide Saccone. «Questa commemorazione – sottolinea il Sindaco – rappresenta un’occasione per celebrare l’operato che i Volontari e le Volontarie svolgono quotidianamente al servizio dei cittadini e per ribadire l’importanza del ruolo che la Croce Rossa ha sul territorio e all’interno delle nostre comunità».