La Polizia Municipale, guardiana delle nostra salute

La cronaca cambia faccia. Ai tempi del coronavirus, sono diminuiti sensibilmente i furti, gli scippi, le rapine, anche i raggiri porta a porta, hanno subito un calo. Già, perché neppure ai delinquenti è concesso circolare, infatti sono aumentate le truffe on line controllate in modo serrato dalla polizia postale che mette in guardia raccomandando ad esempio di non aprire gli allegati alla mail che arrivano da indirizzi sconosciuti. Sul sito della polizia postale il decalogo per non incorrere nelle truffe; www.commissariatodips.it

Meno reati comuni, dicevamo, ma nonostante ciò, la Polizia municipale il suo bel da fare ce l’ha comunque; gli agenti sono infati, impegnati quotidianamente nel far rispettare i provvedimenti del Governo nazionale contro la diffusione del coronavirus.

In particolare, a Novi Ligure, negli ultimi giorni sono state controllate 40 persone che hanno sottoscritto autocertificazione e una di queste è stata denunciata. Utilizzando al meglio il personale in servizio, attualmente si sta assicurando la presenza di due pattuglie in costante vigilanza nei due turni quotidiani più una pattuglia serale nel fine settimana.

«Compatibilmente con il personale a disposizione – dichiara il Sindaco, Gian Paolo Cabella – stiamo facendo ogni sforzo possibile per garantire la presenza della Polizia Municipale sul territorio. Bisogna considerare, però, che l’attuale organico ci consente di avere a disposizione al massimo una decina di vigili (tra servizi esterni e interni) per ciascun turno. Anche per questo motivo – conclude Cabella – rivolgo un accorato appello alla cittadinanza al rispetto assoluto delle regole e soprattutto di rimanere a casa e non uscire se non per i motivi tassativamente previsti dalla legge».

Difficile la situazione a Tortona, dove presso il comando della Polizia Municipale, molti agenti, compreso il comandante, la scorsa settimana avevano dovuto ricorrere al congedo per malattia a causa di sintomi influenzali, sottoposti a tamponi per individuare un eventuale contagio da Covid-19, un agente è risultato positivo al test per il Coronavirus ed è stato ricoverato all’ospedale a Novi Ligure per l’aggravarsi delle sue condizioni. Nonostante le evidenti difficoltà, il servizio di Polizia Municipale continua, seppur in forma ridotta, grazie all’impegno degli agenti rimasti a disposizione che hanno ribadito la volontà di proseguire il loro lavoro a supporto della comunità tortonese. Intanto sono stati fatti altri tamponi e sono iniziate le le operazioni di sanificazione presso la sede del comando in via Anselmi, così come di tutti i mezzi a disposizione della Polizia Municipale.

“Non posso che essere riconoscente nei confronti degli agenti e dei commissari del Comando di Tortona – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – per l’abnegazione e la dedizione al servizio che dimostrano in una situazione di estrema difficoltà. Il loro lavoro è indispensabile, proprio ora, per tutta la nostra comunità. Al personale attualmente in malattia va tutta la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione”. – come spiega il sindaco nel comunicato diffuso dal Municipio.

Intanto ieri pomeriggio a Serravalle Scrivia, la Polizia municipale ha fermato due giovani extracomunitari, che passeggiavano in Via Berthoud, noncuranti delle stringenti disposizioni vigenti.

I due, M.O.M. di 25 anni residente a Serravalle Scrivia e B.I. di 24 anni residente ad Ozzano Monferrato, quest’ultimo in totale spregio al decreto era venuto da Ozzano a trovare il suo amico, senza addurre giustificati motivi ma facendo emergere una scarsa attenzione e considerazione della fenomenologia epidemica in atto.

Quando gli agenti hanno chiesto i documenti, i due uomini hanno tentato di fuggire, cercando di liberarsi, facendo anche uso della violenza fisica.

Uno dei due soggetti è stato immobilizzato e fermato e accompagnato al Comando per la procedura di rito, mentre l’altro uomo, dopo essersi dato inizialmente alla fuga, si è presentato poco dopo spontaneamente al Comando.

I due sono stati denunciati a piede libero per diversi reati, dalla violazione alla legge sull’immigrazione al mancato rispetto del DPCM, alla resistenza a pubblico ufficiale ed al rifiuto di generalità e rimessi in libertà in attesa di giudizio.

I controlli sul territorio continueranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione alle tabaccherie ed ai parchi pubblici dove tuttora vengono segnalate pericolose aggregazioni di persone che, lo si ricorda ancora, vanno sempre evitate.