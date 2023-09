Dopo Carrosio, Tassarolo e Pasturana, la Sagra della Zucca di Legambiente fa tappa a San Cristoforo. L’evento si terrà domenica dal mattino nel parco del castello con tante iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente e all’agricoltura locale. Il via alle 9,30 con il mercato contadino e dell’artigianato mentre alle 10 si terrà la presentazione del libro “Paesaggio, Vegetazione e Flora del Piemonte Sud Orientale”, di Marco Castelli. Sarà possibile iscriversi entro mezzogiorno, presso il banchetto del circolo Val Lemme di Legambiente, alla competizione fra le zucche più grandi e quelle più belle. Premi anche per la migliore decorazione delle finestre o dei cortili. A mezzogiorno pranzo con i piatti della pro loco: anloti foci a man (raviolo fatti a mano) con crema di zucca o conditi con ragù oppure al vino o a culo nudo e burro e salvia; nei secondi, arrosto di vitello, servito anche con fondo di zucca, e vitello tonnato; il gruppo parrocchiale proporrà la torta. Alle 15 le frittelle dolci e salate della Saoms. Alle 16 divertimento per i bambini con zuccaccia, la pentolaccia a forma di zucca e alle 17 la premiazione delle zucche. Per tutta la giornata, laboratori per i bambini. La giornata sarà accompagnata dalla musica con piffero e fisarmonica. “Lo spirito che anima la manifestazione – spiegano da Legambiente – è come sempre la valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura locale, con particolare riguardo alla zucca. La festa della zucca è un’occasione per riflettere sull’ambiente, sul territorio e sulle politiche sostenibili per la sua gestione: dall’offerta di cibi sani e prodotti con un’agricoltura buona per l’ambiente alla riduzione dei rifiuti e alla loro raccolta differenziata. Un’economia virtuosa, lungimirante e a favore di tutta la collettività è possibile con l’impegno di tutti e senza grandi opere”. L’evento è organizzato con il Comune, la pro loco e l’associazione Amici dell’arte di Serravalle Scrivia.