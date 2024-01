La strada della 163 della Castagnola questa sera, 18 gennaio, sarà chiusa la traffico nel tratto finale, in Liguria. La Città metropolitana di Genova ha accolto la richiesta del consorzio Cociv di vietare il transito degli automezzi dalle nel Comune di Ronco Scrivia (Genova) poiché devono essere eseguite delle prove “illuminotecniche sulla sede stradale”. Si presume siano verifiche sulle luci installate nel tratto della provinciale allargato dalle aziende incaricate dal Cociv su richiesta della Città metropolitana. A pochi chilometri si trova il cantiere del Terzo valico di Castagnola, in Comune di Fraconalto. Il collegamento tra Alta Val Lemme e Valle Scrivia sarà interrotto dalle 19,30 alle 21,30. Come sempre avviene in questi casi, dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso.