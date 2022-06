La valanga di voti ottenuta dalla lista di Luca Biagioni, “Rinnoviamo Serravalle” (1300), mette all’opposizione dopo due mandati da sindaco e altrettanti da assessore e vicesindaco Alberto Carbone. Il primo cittadino uscente sarà in minoranza con Gianfranco Pinzone, il candidato sindaco della sua lista (“La forza del buonsenso”), scelto solo perchè lo stesso Carbone non poteva ricandidarsi dopo la “cacciata” di Giulia Marchioni, vicesindaco già designata come candidata e poi messa da parte. Una scelta che si è rivelata sbagliata, guardando l’esito disastroso del voto: appena 460 voti per la maggioranza che ha guidato Serravalle negli ultimi dieci anni.

Marcello Bocca, alla guida della terza lista, “Ripartiamo Serravalle”, per poco non ha raggiunto gli ormai ex amministratori comunali racimolando 390 voti e ottenendo gli stessi seggi di Pinzone. Ecco la nuova composizione del Consiglio comunale, che sarà convocato a breve dopo la formazione della giunta da parte del neo sindaco Biagioni: per la maggioranza, Marianna Bagnasco, Silvia Collini, Anna Maria Massone, Armando Pallavicini, Gianbattistina Romagnollo, Giuseppe Sciuto, Cristiana Vacchina e Walter Zerbo. In minoranza due gruppi: Pinzone e Carbone da una parte e Bocca con Rosario Sestito dall’altra. Scarsa l’affluenza: su circa 4.400 elettori, ha votato poco più del 50%.