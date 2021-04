“Lagotto” insegue leprotto e si perde nelle campagne. Ritrovato dalla Polstrada

Evidentemente il senso dell’orientamento non è la dote principale di questo cane razza lagotto; purtroppo non ne conosciamo il nome, dunque, lo chiameremo “Leone” come il cane sfigato della famosa serie televisiva.

Circa un mese fa, ma la notizia è di oggi, Leone è stato avvistato dalla Polizia Stradale di Tortona, sulla SP 211, nei pressi di Pozzolo Formigaro, visibilmente impaurito.

Un agente ha immediatamente rallentato il flusso delle auto sulla trafficata strada provinciale, mentre il suo collega tentava, fortunatamente riuscendoci ,di conquistare la fiducia di Leone.

Una volta messo il cane in sicurezza, è stato contattato il canile di Novi Ligure affinché Leone potesse avere le cure necessarie ma, prima che il personale del canile potesse intervenire è arrivato il proprietario del cane il quale ha spiegato che, mentre stavano passeggiando, il lagotto si era messo all’inseguimento di un leprotto, facendo perdere le proprie tracce.

Leone è stato così affidato alle cure del padrone e ora è al sicuro nella sua cuccia. In attesa della prossima avventura….