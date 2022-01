L’unione fa la forza, così i pendolari novesi e liguri hanno deciso di unirsi per chiedere miglioramenti nei collegamenti tra Novi Ligure e Genova. L’associazione pendolari novesi (Apn) è stata infatti contattata da gruppi di pendolari della valle Scrivia e della valle Polcevera che hanno chiesto di coordinare l’attività. “Abbiamo proposto di accreditarci – spiega il presidente dell’Apn, Andrea Pernigotti – presso la Regione Liguria e di assumere la rappresentanza di tutti i pendolari da Novi a Genova. Nei primi mesi dell’anno è prevista la redazione di un dossier nel quale raccogliere le criticità della linea e dove proporre soluzioni per poi richiedere un incontro tecnico a Genova con Regioni e Trenitalia”. L’Apn fa già parte del coordinamento con numerosi comitati e associazioni di pendolari alessandrini e piemontesi, con i quali ha predisposto un documento scritto, che sarà presentato alla Regione Piemonte per richiedere, tra l’altro, un incremento dei km erogati con particolare attenzione ai servizi festivi e serali e notturni e la riapertura delle linee sospese, tra cui la Ovada-Alessandria.

I pendolari hanno chiesto alla Regione di poter partecipare alla redazione del prossimo contratto di servizio che sarà stipulato con la società che gestirà i servizio ferroviario sul territorio regionale. Per quanto riguarda i treni verso la Lombardia, dopo il 9 gennaio dovrebbe tornare alla normalità il servizio sulla Alessandria-Tortona dopo i disagi legati al Terzo valico ma dal 25 luglio al 4 settembre sarà fatta la manutenzione straordinaria del ponte sul Po. Prevista la circolazione a binario unico e velocità ridotta fra le stazioni di Bressana Bottarone e San Martino – Cava. I comitati dei pendolari hanno chiesto ancora una volta, tramite i cinque rappresentanti del Tpl presso la Regione Lombardia, il prolungamento di una o due coppie di treni della MI.MO.AL. su Novi Ligure fino a chiusura dei lavori del Terzo Valico e ripristino della circolazione passeggeri sulla linea Novi Ligure – Tortona. Infine, il prolungamento fino a Tortona di almeno uno dei tre treni Milano Centrale – Voghera, il 2343, il 2345 e il 2347 con bus sostitutivo per Novi Ligure.