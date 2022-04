L’ironia greve di “Festen. Il gioco della verità” al Teatro Marenco.

Prosegue al Teatro Marenco di Novi Ligure, la stagione teatrale in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Domenica 10 aprile alle 21 va in scena lo spettacolo “Festen. Il gioco della verità”, una produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, tratta dalla sceneggiatura dell’omonimo film danese del 1998 diretto da Thomas Vinterberg;

Considerato ormai un classico del teatro europeo, Festen, è diretto da Marco Lorenzi.

Interpreti di questa trasposizione teatrale sono: Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi, Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Elio D’Alessandro, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca.

La pièce racconta di una grande famiglia dell’alta borghesia danese, “i Klingenfeld”, che si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca Helge. Alla festa sono presenti anche i tre figli: Christian, Michael e Helene. Il momento di svolta sarà il discorso di auguri del figlio maggiore Christian che cambierà per sempre gli equilibri della famiglia, svelando ipocrisie e doppiezze. La festa si trasforma in un gioco al massacro volto a mettere in discussione, in un crescendo di tensione, il precario equilibrio familiare fondato su rapporti falsi, segreti indicibili e relazioni di potere malsane.

Inoltre, il teatro Marenco ospita nel pomeriggio alle 16.30 un incontro sul teatro, durante il quale il direttore artistico Giulio Graglia, analizzerà il genere drammatico familiare e in particolare l’opera Chi ha paura di Virginia Woolf di Edward Albee. Alle 18 si prosegue con il consueto appuntamento con gli artisti dello spettacolo Festen .

Per info: [email protected]