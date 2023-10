Lo scrittore Stefano Scagni ospite a  “Novi d’Autore”.

Inizia questa sera, giovedì 19 ottobre, alle 18 la rassegna “Novi d’Autore”. Come di consueto, gli appuntamenti culturali si terranno nella Biblioteca Capurro di Novi Ligure,

Il primo appuntamento in calendario è con Stefano Scagni che presenterà il suo libro “Avanti…Marx. Il Manifesto del Partito Comunista a fumetti” di (Ed Epoké, 2023). Dialogherà con l’autore Stefano Repetto. L’incontro, organizzato con l’ANPI di Novi Ligure, Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia, ha come tema “un modo diverso di raccontare la storia” con l’intervento introduttivo di Graziella Gaballo, Presidente ANPI.

“Scritto da Karl Marx e Frederich Engels, il Manifesto del Partito Comunista fu pubblicato a Londra nel 1848 per esporre i principi del Partito Comunista.. Stefano Scagni ne offre una versione a fumetti, inizialmente pensata per un pubblico di studenti ma adatta a chiunque voglia conoscere, o semplicemente rileggere in forma mediatica diversa, uno dei primi best seller del socialismo scientifico a 175 anni dalla sua pubblicazione”.

Sempre in Biblioteca, all’interno del progetto “Crescere insieme”, sabato 21 ottobre alle 10.30, si svolgerà un interessante incontro di aggiornamento rivolto ad educatori, insegnanti e bibliotecari a tema i Silent book, che parte dal volume “C’era una volta una musica”. Costruire un percorso musicale a partire da un albo illustrato” di Lucia Carrea pedagogista ed insegnante, (ed Erickson, 2023).