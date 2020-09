Lo stemma di Villalvernia sulla scultura di Nedo Poggio

Una scultura su legno raffigurante lo stemma del Comune di Villalvernia è stata donata dall’artista Nedo Poggio. Nell’ultima seduta del consiglio comunale il sindaco Franco Persi, ne ha dato comunicazione ai consiglieri e ai presenti.

«L’opera che ho il privilegio di ospitare in questa sala consiliare – ha detto il primo cittadino – è stata donata dal signor. Nedo Poggio, artista abitante a Sant’ Agata Fossili, ma particolarmente affezionato al nostro paese. Da oggi il Comune di Villalvernia può così annoverare nel suo patrimonio culturale una ulteriore suggestiva opera. Tutti noi ringraziamo riconoscenti il signor. Poggio e la signora Antonella per questo gesto di grande gentilezza e vicinanza che riveste significativo valore civico in quanto dono fatto alla collettività».

Nedo Poggio è nato a Villalvernia e lì ha vissuto fino all’età di sette anni.