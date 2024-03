Lomellina: “Il cantiere sarà chiuso entro la prossima vendemmia”.

“Entro la vendemmia”: è il termine entro cui dovrebbero finire i lavori sulla strada della Lomellina, a Gavi. L’impresa Sam Costruzioni di Cherasco ha avviato il cantiere del primo lotto il 21 febbraio con la relativa chiusura al traffico della strada per consentire la costruzione dei micropali e di una nuova soletta relativamente alla frana a valle. Successivamente si passerà al secondo lotto, riferito al versante a monte, sul quale sono previste opere di regimazione delle acque e la posa di reti paramassi e geotessuti. È possibile che con questo secondo lotto la strada sia riaperta a senso unico alternato ma la decisione deve essere ancora presa dalla Provincia e dalla ditta. L’impresa cuneese ha dovuto sospendere l’attività nei giorni scorsi a causa della pioggia battente ma assicura che il totale dei lavori finiranno entro la fine dell’estate in vista della vendemmia, quando il transito in quel tratto della provinciale sarà fondamentale soprattutto per i trattori delle aziende del Gavi docg. I lavori nel complesso costano 400 mila euro, appaltati dalla Provincia e finanziati con il Pnrr.