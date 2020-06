Oggi, venerdì 19 giugno, sono stati dimessi gli ultimi 2 pazienti ricoverati all’Ospedale di Tortona che finalmente cesserà di essere Covid Hospital. Nel fine settimana saranno completate le operazioni di sanificazione che riguarderanno anche l’impianto di condizionamento e areazione.

Da lunedì ricomincerà l’attività ordinaria con la riattivazione una ventina di posti letto che raddoppieranno nel giro di alcuni giorni, mano a mano che riapriranno i reparti ad iniziare da Medicina e Chirurgia, con l’attività della Breast Unit.

Come l’Asl Al aveva già annunciato, quindi, entro fine mese l’ospedale di Tortona tornerà alla sua piena funzionalità, come era prima dell’emergenza sanitaria e riprenderanno anche le operazioni per l’apertura del nuovo reparto di Fisiatria.