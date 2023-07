Con la conquista del campionato italiano under 20 a Grosseto, il palmares di Ludovica Cavo si impreziosisce ulteriormente e conferma l’atleta gaviese tra le più importanti interpreti della specialità dei 400 hs, non solo in Italia. Da quasi 6 anni sempre ai vertici della specialità a livello giovanile, più volte convocata in nazionale, due titoli italiani conquistati tra le cadette, miglior prestazione italiana tra le allieve nelle stagioni 2020 e 2021, un titolo italiano sfiorato l’anno scorso e la splendida prova ai campionati mondiali in Colombia avevano già evidenziato in modo chiaro le sue ottime potenzialità.

Quest’anno a diciannove anni appena compiuti Ludovica si presenta alla vigilia del campionato europeo under 20 con uno score annuale di valore assoluto, con 9 gare disputate, 8 vittorie e 2 titoli italiani in bacheca. “Una stagione sicuramente da incorniciare, ma che potrà regalarci altre soddisfazioni – spiega il manager Andrea Camussa – e quanto fatto fino ad ora vi assicuro vale veramente tanto se pensiamo che Ludovica ha affrontato un anno molto impegnativo sia dal punto di vista scolastico con la preparazione della maturità, prontamente raggiunta, sia per altri impegni legati alla sua attività sportiva. E non dimentichiamo che durante tutta la stagione è stata capace di realizzare sempre tempi di livello assoluto. Colgo l’occasione per sottolineare il grande ed instancabile lavoro dell’allenatrice Roberta Grassi che da sempre segue Ludovica con grande attenzione, professionalità e dedizione e di tutte le persone che sono vicine a Ludovica nel suo percorso sportivo a partire dalla famiglia, un punto di riferimento importantissimo per la giovane campionessa gaviese.”

Pur avendo conquistato sul campo la possibilità di poter gareggiare ai campionati italiani assoluti di Molfetta sabato 29 e domenica 30 luglio, in accordo con lo staff della nazionale, è stato deciso di non partecipare per poter curare al meglio gli ultimi allenamenti prima della partenza per Gerusalemme ad inizio agosto, dove si terranno i campionati europei Under 20, appuntamento top della stagione di Ludovica Cavo.