Non vi è dubbio che le festività natalizie rendano quasi tutti più buoni; anche gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure, sono stati contagiati dalla magica atmosfera. Proprio in questi giorni che precedono il Natale sono stati protagonisti di due gesti gentili.

Martedì scorso i vigili hanno incontrato il gruppo comunale dei loro piccoli “colleghi”, i “mini vigili”. Nell’occasione hanno ringraziato per il loro impegno sia i bambini che per tutto l’anno accompagnano la polizia locale nelle svariate manifestazioni, sia i genitori che ne consentono la partecipazione.

All’incontro era presente il sindaco, Rocchino Muliere, che ha raccontato alcuni divertenti aneddoti della propria vita legati agli anni della gioventù e alla propria attività politica e amministrativa. Al termine dello scambio di auguri, oltre a stilare un programma per il prossimo anno 2024, si è proceduto alla consegna, come di consueto, del calendario personalizzato con le foto del gruppo e anche alla consegna di un attestato di riconoscenza a un ragazzo che per raggiunti limiti di età, non può più fare parte del gruppo stesso.

Il giorno successivo il Comandante ed alcuni agenti di Polizia Locale, si sono recati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Civile San Giacomo, per salutare i piccoli degenti. Grazie all’iniziativa di un agente di polizia locale sono stati raccolti all’interno del Comando vari giocattoli nuovi e consegnati al personale del reparto che li distribuiranno ai bambini.

L’amministrazione comunale, ringrazia il personale medico e paramedico per la cortese accoglienza, il personale di polizia municipale per la disponibilità e l’intraprendenza dimostrata. Considerato il buon esito della giornata, l’iniziativa sarà replicata anche nei prossimi anni.