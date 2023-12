Massi on the road: 2.000 euro per i bambini dell’Etiopia!

Il gaviese Massimiliano Schilirò ha raccolto altri fondi per il Centro Don Bosco di Mekanissa, un quartiere periferico di Addis Abeba punto di riferimento per migliaia di giovani

Il 2023 è stato un anno di ripartenza, con l’uscita progressiva dal lungo periodo di pandemia. Dopo tre anni consecutivi di sosta forzata, ho finalmente avuto di nuovo l’opportunità di condividere in pubblico le mie esperienze di vita e di viaggi.

A marzo sono stato ospite dalle Figlie di Maria Ausiliatrice di Mornese per un ritiro prepasquale con le ex-allieve. Colgo l’occasione per ricordare con affetto e riconoscenza Suor Gianna Guido, organizzatrice dell’evento e mancata poche settimane dopo. Ad aprile e maggio ho invece tenuto due lezioni presso l’Unitre di Novi Ligure: un piacevole ritorno con l’accoglienza calorosa di decine di studenti e studentesse già conosciuti in passato. Il 30 aprile 2024 questa collaborazione avrà un nuovo episodio, con una lezione dal titolo “Don Bosco e Maria Mazzarello: due santi piemontesi conquistano il mondo”.

Considerando le mille difficoltà, anche economiche, che il coronavirus prima e l’inflazione poi hanno provocato a tante persone, sono particolarmente lieto di annunciare che anche nel 2023 ho potuto inviare 2.000 euro al “mio” progetto in Etiopia, conosciuto durante un viaggio a novembre 2018. Si tratta del Centro Don Bosco di Mekanissa, un quartiere periferico della capitale Addis Abeba. Qui i Salesiani hanno un’opera enorme, che dà l’opportunità di studiare (scuole dall’asilo alle superiori) e di divertirsi (oratorio) a migliaia di bambini. Ricordo ancora le ore trascorse a giocare con i più piccoli, vivacissimi e affettuosi. Un missionario italiano, Br. Donato, da anni si prende cura di centinaia di bambini di questo quartiere povero, sostenendoli nel loro percorso prima scolastico e poi lavorativo. Come sempre ho inviato la donazione tramite il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), una ONG salesiana con sede a Roma, che sostiene Br. Donato e i progetti Don Bosco in Etiopia da molti anni.

Ringrazio di cuore per la generosità i tanti fedeli sostenitori e sostenitrici che da lungo tempo mi seguono e che anche in questi anni difficili hanno fatto una donazione, oppure hanno regalato i miei libri ai loro amici.

Auguri di buone feste e ci rivediamo nel 2024!

Massimiliano Schilirò – Massi on the road

