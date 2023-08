Musica, bancarelle, fuochi…E a Novi è già festa….

AGGIORNAMENTO

Causa maltempo previsto nella giornata di domani, confermato dall’allerta gialla

del bollettino emesso dall’Arpa, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare a

sabato 5 agosto, lo spettacolo pirotecnico della Madonna della Neve (sempre

alle ore 22,30 in zona stadio). Sono stati annullati, invece, il dj set in piazza Dellepiane e gli altri eventi organizzati dalla Pro Loco al Parco Castello che erano legati ai fuochi artificiali.

Confermate tutte le iniziative in programma sabato 5 agosto al Parco Castello

(Giocastorie, park food, balli di gruppo), così come la serata di ballo liscio al Nuovo

Circolo Ilva. Il servizio navetta gratuito per raggiungere il Parco Castello sarà attivo solo

nella serata del 5 agosto con le stesse modalità già comunicate.

Iniziano questa sera, giovedì 3 agosto i festeggiamenti per la Festa Patronale con il “Concerto della Madonna della Neve” eseguito, come da tradizione dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco” diretto dal maestro Massimo Folli. L’appuntamento è alle 21 in piazza Dellepiane.

Domani venerdì 4 inizia la “Fiera d’Agosto” Le bancarelle allestite nella “passeggiata” di viale Saffi e zone limitrofe resteranno allestite fino a domenica 6 agosto. Dalle 21, dj set in piazza Dellepiane a cura del gruppo di animazione “Disco-nnect”.

Tornano anche i fuochi d’artificio dedicati alla Madonna della Neve, annullati lo scorso anno a causa della siccità. Lo spettacolo pirotecnico si terrà con i fuochi aerei ad alta gittata, nella zona dello stadio comunale alle 22.30. Come da prescrizione della Commissione Provinciale Esplosivi della Prefettura, lo stadio sarà chiuso al pubblico.

La Pro Loco di Novi, in collaborazione con Acse Musica e Italia Gourmet e con il patrocinio del Comune, il 4 e 5 agosto organizza “La Festa di Novi al Parco Castello”, una serie di eventi pensati per grandi e piccini. Si inizia venerdì 4 dalle 19,30 con la cena novese a cura di Italia Gourmet per poi proseguire con le magiche atmosfere di Fabrizio Ofria, originale musicista che utilizza strumenti d’ambiente come l’handpan, la fisarmonica di Carlo Fortunato e altri spazi musicali diffusi nel parco mentre i giocolieri del fuoco e delle luci di Egofueke accompagneranno la visione dal Castello dello spettacolo pirotecnico.

Sabato 5 agosto, dalle 15, la Pro Loco propone il “Giocastorie nel Parco Incantato” (caccia al tesoro animata organizzata da Akeron Teatro), dalle 16,30 il makeup service e dalle 18 “gioca con Giampy”. Inoltre sarà allestito il Park Food e dalle 21 verranno proposti balli di gruppo a cura della scuola “Il ballo dell’Oltregiogo”.

Infine, sempre sabato 5 agosto il Nuovo Circolo Ilva di corso Piave organizza una serata di ballo liscio con l’Orchestra Italiana di Gianni Piazza. Le danze avranno inizio alle 21.

Il Comune comunica che, in occasione dei festeggiamenti, dalle ore 19,30 alle 23,30, per raggiungere il Parco Castello è stato attivato un servizio navetta gratuito con veicolo attrezzato anche per il trasporto disabili. La corsa si ripeterà a intervalli di circa 10-15 minuti con andata e ritorno da corso Marenco (portici nuovi di fronte alla stazione ferroviaria) – corso Marenco (lato albergo ristorante Corona) – piazza S. Andrea (appena prima del semaforo in via Istituto Oneto) Parco Castello corso Piave / via Marconi (fronte Ottico) corso Marenco / via Peloso.