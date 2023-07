Il primo appuntamento è per questa sera, venerdì 14 luglio, a Cantalupo Ligure con “Note sotto le stelle”.

Sempre questa sera, ma Cabella Ligure alle 21, con Living in Cabella – Vilamba in concerto.

Terza data del Sarvego Festival; sabato 15 luglio sul sagrato della chiesa di Roccaforte Ligure. Dalle 16, tre appuntamenti per i giovanissimi: Una caccia al tesoro per trovare il sasso del fiume da trasformare…; una storia raccontata con il “kamishibai”, uno “spettacolo teatrale di carta” nato nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo e composto da vari emakimono, suggestivi mix di testo e immagini che raccontano storie magiche; un fantastico laboratorio condotto da Marianna Coppo, autrice di “Petra”, storia del viaggio di un piccolo sasso dalla grande immaginazione, capace di trasformarsi, ad ogni incontro, in qualcosa di straordinario. Il laboratorio è a numero chiuso, mentre l’incontro e il kamishibai reading con l’autrice sono aperti a tutti. Per info [email protected]

A Cabella Ligure, sabato alle 21, al Palavittoria, rappresentazione teatro dialettale “Böga bilöga”, varietà in zeinese. Due tempi di Ivana Marengo, con Ivana Marengo, Cinzia Repetto, Bianca Podestà. Regia di Piero Campodonico

Al via la 15esima edizione del Festival internazionale “Culture of the Spirit”, che si tiene sabato 15 e domenica 16 luglio in località Chiappeti di Albera Ligure. Concerti e spettacoli, conferenze e meditazione immersi nella natura incontaminata della Val Borbera, per un’esperienza unica di arte e spiritualità. Il programma spazia dal flamenco alla spiritualità dei raga hindustani, dalla magia delle danze indiane (Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathak) e la solennità della classica occidentale, all’energia del jazz pop. Confermati i concerti acustici nel bosco. Sul palco artisti d’eccezione, tra cui Shakthidhar Iyer,Kinga Malec, Anandita Basu, Leo Vertunni, Manish Madankar. Avaneendra Sheolikar e Sandesh Popatkar, Valeria Vespaziani e il Quartetto Narada.

Al Palazzetto dello Sport di Cantalupo Ligure, sabato 15 luglio alle 21, spettacolo teatrale “De tacco e de punta”, premiata ditta Sciaccaluga&C.,commedia brillante di E.Scaravelli, con la Compagnia dell’Allegria.

Ancora a Cantalupo Ligure, domenica 16 luglio, festa patronale della Madonna del Carmelo. Processione, lotteria, mercatini e serata in musica