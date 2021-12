 “Natale a Novi Ligure”.

La data per l’inizio delle manifestazioni dedicate al periodo natalizio è quella classica dell’Immacolata, l’8 dicembre, quando sarà inaugurata l’edizione 2021 del Natale a Novi. Numerose le novità in programma di cui renderemo conto ogni settimana fino all’appuntamento con la Befana che conclude il periodo delle vacanze d’inverno. Ecco gli appuntamenti dal 8 al 12 dicembre.

Nella tensostruttura installata nell’androne di Palazzo Dellepiane, nel cuore del centro storico della città, l’8 dicembre dalle10 alle 19, si troveranno le eccellenze gastronomiche del Mercato delle De.Co. del Distretto del Novese: salumi, ceci di Merella, canestrelli, amaretti, baci di dama, birra artigianale, grappa, torta di riso e altre prelibatezze. Sempre l’8 dicembre nei cortili del centro storico, la Corale Novese intonerà I Canti di Natale.

Venerdì 10 dicembre alle 17, a Palazzo Dellepiane rappresentazione dello spettacolo per famiglie dal titolo “Buon Natale, signor Scrooge”, portato in scena dal teatro della Juta di Arquata Scrivia. L’ingresso è gratuito.

Si prosegue sabato 11 e domenica 12 dicembre con il Mercato Slow dell’Agrobiodiversità realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food del Gavi e Ovada. La tensostruttura ospiterà presidi e piccoli produttori selezionati, tra cui il rinomato Cappone di Morozzo, simbolo di qualità e tradizione, dal 1999 primo Presidio Slow Food.

Si svolgerà sabato 11 dicembre in Biblioteca in Via Marconi 66, “Parole di musica”, laboratorio sul libro “Il regalo di Natale” di Ferdinando Albertazzi, condotto da Gabriella Perugini (ore 10 per fascia d’età 5-7 anni). Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: [email protected].; per informazioni 0143 76246.

Domenica 12 dicembre appuntamento con il Gala d’inverno 2021 organizzato dall’associazione Novi Musica e Cultura. Nella Chiesa di S. Nicolò alle 20,30, l’ensemble “I cameristi cromatici” diretti dal Maestro Maurizio Billi proporranno musiche di Bach, Vivaldi, Rota, Morricone e Piazzolla (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da richiedere a [email protected]).

