“Nel nostro piatto”, una mostra per divertirsi imparando a cibarci meglio.

Sarà inaugurata sabato 11 marzo al Museo dei Campionissimi a Novi Ligure la mostra “Nel nostro piatto”. Un percorso interattivo e multimediale, per capire, scegliere e controllare cosa mangiamo.

Come spiegano gli organizzatori, ”le abitudini alimentari hanno un “peso” per la nostra salute e per la sostenibilità della Terra. Il bisogno di cibo per gli uomini è insieme una necessità, un’impronta pesante per il pianeta e una sfida per il futuro prossimo. La mostra aiuta i visitatori a conoscere e insieme a confrontarsi con buone pratiche individuali e collettive; spinge a dedicare più tempo a informarsi per poi a passare dalla conoscenza alle azioni e alle scelte. La consapevolezza induce nuovi e più attenti comportamenti e abitudini. Gli exhibit interattivi mirano anche a far conoscere buone pratiche dei vari settori, modifiche legislative, attenzioni e investimenti che fanno capo al cibo: dall’agricoltura e gli allevamenti, alle filiere di trasformazione, alla distribuzione”.

Durante il percorso espositivo, il pubblico scolastico in settimana, il pubblico familiare al sabato e domenica sono attesi: per “camminare sui piatti”, per imboccare il gigante Pantagruele, per esplorare il supermercato, per parlare con le galline allevate, per fare una gare sui rischi e sulle credenze, per scoprire l’intelligenza necessaria per cucinare, per scegliere i succhi di frutta tra i tanti, per costruire la dieta mediterranea con la sua doppia piramide, per sfidarsi a cucinare nella pentola del lupo, per infilare forchette in cibi improbabili, per riconoscere la varietà di frutta e verdura, compresi fiori e foglie, per individuare la stagionalità in un paese lungo 1300 km, per fare il cammino di un piatto di pasta nel nostro apparato digerente e intestino, per misurare le vitamine nella frutta e verdura, per distinguere colori e sostanze, per capire la chimica del corpo e quella del cibo che si incontrano, per srotolare 9 metri di intestino, come conservare gli alimenti con il frigo, far crescere una pianta di riso, far rovesciare un piatto in mancanza di pratiche agricole corrette, per cercare qualche consiglio negli acquisti per evitare frodi e danni, per misurare l’acqua invisibile nel cibo, per capire i guai della siccità, per conoscere la storia di un panettiere e delle varietà del pane, e poi della pasta attraverso le forme.

Un’esperienza per tutte le età, giovani e adulti, per informarsi giocando, passando da conoscenze di base al confronto su temi di attualità per arrivare ad avere maggiore consapevolezza e attenzione all’azione quotidiana del mangiare e con quanto è connesso.

La mostra è proposta dagli assessorati regionali all’Agricoltura e cibo e alla Cultura. Con la partecipazione dell’Università di Torino con Agrinnova e Agri New Tech, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con attenzione agli aspetti scientifici.

La tappa di Novi Ligure è promossa, al Museo dei Campionissimi, dalla Città di Novi Ligure, con la collaborazione con l’IIS Ciampini Boccardo e l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Sezione di Novi Ligure.

La mostra potrà essere visitata fino al 25 aprile.