Novi Ligure. Edoardo Moncalvo è il nuovo assessore al Bilancio.

A seguito delle dimissioni dell’Assessore al Bilancio Maurizio Delfino, rimasto in carica meno di un anno, il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha provveduto in data odierna a nominare un nuovo componente della Giunta comunale.

Si tratta di Edoardo Moncalvo, che si occuperà di bilancio, organizzazione e personale. Il Sindaco trattiene per sé le competenze per il Governo, controllo e valutazione degli organismi partecipati. Per assumere il nuovo incarico Moncalvo dovrà dimettersi dal Consiglio Comunale; al suo posto entrerà Barbara Garrone, prima dei non eletti nella lista Lega Salvini Piemonte.