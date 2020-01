Novi Ligure: parcheggiatore abusivo fermato dalla Polizia municipale

Ancora parcheggiatori abusivi a Novi Ligure. L’ultimo episodio in ordine di tempo questa mattina, intornio alle 9.30, quando a seguito di una segnalazione, la Polizia municipale è intervenuta nel piazzale antistante il supermercato Lidl di via Pietro Isola, dove da poco si era concluso un diverbio tra due parcheggiatori abusivi, che probabilmente stavano disputandosi il luogo per svolgere l’illegale attività; uno dei due si era già dileguato, mentre è stato fermato A.J, ventenne extracomunitario, con precedenti di polizia e già noto alle forze dell’ordine che, insistentemente tentava di estorcere qualche spicciolo ad un automobilista che aveva parcheggiato nel piazzale.

Il giovane è stato accompagnato negli uffici del Comando di Polizia dove dopo essere stato indentificato gli sono stati notificati sia l’ordine di allontanamento che verbale di violazione al regolamento di polizia urbana; tale attività sarà inoltre segnalata alle Autorità di Polizia competenti per territorio per il prosieguo degli atti.