I passanti e poi i carabinieri hanno fermato l'uomo, portato in caserma

Investimento questa mattina in viale Saffi. Un uomo tenta di investire una donna e poi scende e la picchia. Alcuni passanti accorrono e fanno scappare l’aggressore. Intervengono subito i carabinieri, che hanno indentificato, rintracciato e portato l’uomo in caserma.

Indagini in corso.