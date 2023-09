Gli Oltregiogo Days tornano sabato 23 e domenica 24 settembre per far conoscere i tesori di Novi Ligure e di altri quattro Comuni del Novese tutti legati a Genova dalla storia e dalla cultura. Prenotandosi sul sito https://oltregiogodays.altervista.org si potranno visitare chiese, palazzi e tanti luoghi di interesse storico artistico spesso chiusi al pubblico. A illustrare la storia di questi siti saranno dei giovani divulgatori formati da 5 ragazze che lavorano per l’associazione Oltregiogo, organizzatrice dell’evento giunto alla terza edizione. Novi, che sarà sempre presente nell’edizione autunnale degli Oltregiogo Days, aprirà le porte dell’Oratorio della Maddalena con il suo splendido altare e della sede della Società Storica del Novese, in uno storico palazzo che ospita una interessante collezione di reperti e documenti. Inoltre, si potrà ammirare la raccolta di quadri di autori genovesi della collezione civica, nel Museo dei Campionissimi. Infine, aggiunto nei giorni scorsi, anche il Teatro Marenco. Cassano Spinola è l’unico paese dell’Oltregiogo che porta ancora il nome della famiglia genovese che lo ha posseduto per secoli. Da vedere Palazzo Millelire, con la sua collezione di dipinti di scuola genovese, la chiesa di San Pietro e, a Gavazzana, la parrocchia di San Martino Vescovo. Ad Arquata Scrivia si potrà visitare il caratteristico centro storico insieme alla parrocchia di San Giacomo e la Casa Gotica. A Serravalle Scrivia porte aperte nel sito archeologico di Libarna e nel Museo Archeologico del palazzo municipale che ospita i reperti dell’antica città romana. Infine, Grondona farà conoscere il suo centro storico e la chiesa romanica di Santa Maria Assunta. L’edizione degli Oltregiogo Days è stata presentata ieri, 19 settembre, nella biblioteca di Novi Ligure dal presidente dell’associazione Oltregiogo, Dino Angelini, con il vice, Angelo Carosio, insieme a Giacomo Montanari, curatore dei Rolli Days di Genova, all’assessore regionale Marco Protopapa e all’assessore comunale Simone Tedeschi.