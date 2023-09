Sarà una giornata particolare dedicata ai più giovani, ma non solo, quella che si svolgerà domenica 24 settembre al Forte di Gavi. L’occasione sono le Giornate Europee del Patrimonio la manifestazione culturale con visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura.

L’iniziativa gaviese s’intitola Bookcrossiamo: libri, laboratori e visite guidate. L’evento nasce dalla collaborazione di due associazioni: Fuoriclasse e Amici del Forte e di Gavi, cui ha aderito la direzione del Forte che ha messo a disposizione alcune zone dell’antica fortezza.

“In realtà si tratta di un progetto, che vede la collaborazione di altri soggetti – spiega la presidente dell’associazione Fuoriclasse, Angela Agostino – infatti a prendere parte ai laboratori ci sarà anche il Distretto del Novese, che proporrà ai giovani visitatori un percorso-gioco, da fare letteralmente a occhi chiusi”.

Le attività, che inizieranno alle 14.30 avranno come nucleo centrale il bookcrossing, che null’altro è che la possibilità di lasciare al Forte, in un punto allestito, un libro letto e di poterne prendere un altro. Ci sarà poi un laboratorio dedicato alla carta e il percorso gioco a cura del Distretto del Novese inoltre, ci saranno visite guidate tematiche, realizzate dai volontari dell’associazione Amici del Forte. L’ingresso al Forte sarà gratuito per i minori.