Ci sarà anche il castello di Tassarolo tra i siti visitabili domani e domenica, 22 e 23 ottobre, nell’ambito degli Oltregiogo Days, evento che permetterà di conoscere chiese, palazzi e castelli di quattro paesi. La manifestazione organizzata dall’Associazione Oltregiogo è collegata ai Rolli days di Genova, che si sono svolti lo scorso fine settimana, e ha avuto l’opportunità di essere inserita nel sito internet dell’evento genovese. Forse anche per questo alcune fasce orarie di visita dei siti degli Oltregiogo Days sono da giorni esaurite, come si può vedere sul sito https://www.oltregiogo.org/prenotazioni-oltregiogo-days/. In questo week end si potrà entrare nel castello tassarolese, uno dei più belli dell’Oltregiogo e ricco di storia. Come si legge nel medesimo sito web dell’associazione, il maniero, “sorto inizialmente attorno a un torre di Guardia nel 1226, subì una prima distruzione. La costruzione è attribuibile ad Opizzo o Opizzino Spinola. All’edificio si aggiunge un fabbricato, ai piedi del loggiato cinquecentesco, che è ancora oggi denominato “La Zecca”, dove si presume venissero coniate le monete spinoline che troviamo ancora presenti nel 1678.

Nel castello visse lo studioso entomologico marchese Massimiliano Spinola che pubblicò 53 lavori a cui fanno riferimento ancora oggi gli scienziati di tutto il mondo. Le sue opere, circa 6000 volumi (Collezione Spinola) sono affidate al Museo Regionale delle Scienze Naturali del Piemonte”. A Tassarolo sarà aperta alle visite anche la chiesa di San Nicolao. La due giorni sarà l’occasione per conoscere anche un altro castello degli Spinola, quello di San Cristoforo, dove si potrà ammirare anche la chiesa di San Cristoforo Martire, mentre a Capriata d’Orba saranno aperte la chiesa di San Pietro Apostolo e l’oratorio di San Giuseppe e a Parodi l’abbazia di San Remigio e la chiesa dei santi Rocco e Sebastiano. A San Remigio si potranno anche ammirare i tre dipinti dei Seicento genovese restaurati a Veneria Reale, un tempo collocati nell’abbazia e poi trasferiti nella parrocchia di Cadepiaggio. Gli Oltregiogo Days si svolgeranno fino al 2025 due volte l’anno fra i 21 Comuni dell’associazione Oltregiogo. Orari e informazioni su https://www.oltregiogo.org