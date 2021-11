L’Interact Club Gavi Libarna è costituito da un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni che, condividendo momenti di amicizia e divertimento, cerca di realizzare azioni di valore sociale e benefico. Fa parte -così come il Rotary padrino- del Distretto Rotary 2032, il quale opera sul territorio del basso Piemonte e della Liguria. Venerdì 22 Ottobre si è svolto a Novi Ligure, a Villa Pomela, il primo evento Interact dell’anno. La serata, oltre ad avere come obbiettivo quello di far conoscere ai giovani ragazzi della zona la realtà Interactiana trascorrendo momenti di convivialità e divertimento, ha avuto anche un importante scopo benefico: le offerte raccolte con questa iniziativa saranno destinate a favore del Progetto APIN. Il progetto consiste nell’acquisto di parrucche per le persone malate oncologiche che stanno affrontando un percorso di chemioterapia, il quale, in molti casi, ha come conseguenza la perdita dei capelli. L’evento ha visto la partecipazione di moltissimi giovani, provenienti da diverse zone del basso Piemonte, che hanno in questo modo contribuito a portare avanti una causa che non può che stare a cuore di tutti.