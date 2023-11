Pasturana celebra la “Cultura”.

Nell’ambito della Settimana della Cultura, Pasturana propone il “Festival Settimane Musicali Internazionali”, un concerto da Camera,; ospiti saranno Martina Massimino alla chitarra e Veronica Ramonda al flauto. Il duo eseguirà brani che spaziano dall’800 ai giorni nostri inserendo musiche di Diabelli, Françaix, Di Marino, Brouwer.

L’appuntamento è per domenica 19 novembre alle 17.30 nella Sala Europa del Comune di Pasturana.

Le due musiciste, si sono costituite in Duo nel 2015 e, insieme, hanno conseguito, nel 2021, il Master di Alto Perfezionamento presso il Conservatorio di Parma, aggiudicandosi la borsa di studio per gli allievi più meritevoli e nel 2022 la laurea magistrale in Musica da Camera presso il Conservatorio di Torino. Proprio in formazione di Duo si esibiscono frequentemente in Italia e all’estero.

