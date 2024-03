Pasturana: individuato l’autore dell’abbandono rifiuti in strada Bellaria

A Pasturana, in strada Bellaria, nei pressi dei contenitori dedicati alla raccolta del vetro, l’8 marzo è stato trovato un cumulo di rifiuti

abbandonati: sacchetti di indifferenziato, scatole, piccoli ingombranti, apparecchi

elettronici….Gli addetti al servizio di Gestione Ambiente li hanno recuperati per ripristinare l’area e, dopo gli opportuni accertamenti, sono risaliti al trasgressore. Il verbale di accertamento è ora nelle mani della Polizia Municipale, che avvierà la procedura sanzionatoria. Spiega la società: “Perché continuare ad abbandonare i rifiuti?

I controlli sono stati intensificati, le multe sono salate e questo comportamento incivile danneggia l’ambiente e i cittadini onesti. Evitiamo di sporcare il nostro territorio:

insieme, per fare la differenza. Cosa possiamo fare: se vediamo qualcuno che abbandona i rifiuti, segnaliamo il numero di targa alla Polizia Municipale. Usiamo i Centri di raccolta per conferire correttamente i rifiuti che non possono essere smaltiti nei nostri contenitori.

Differenziamo correttamente i rifiuti: aiutiamo a ridurre l’inquinamento e a

risparmiare risorse”.